В финале Кубка Гагарина разгорелся скандал

Свое возмущение судейством в "Твиттере" выразил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

Но главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что удаление Зарипова было верным.





"Было удаление у Зарипова. Мы посмотрели со всех камер - было, - сказал Анисимов в интервью "Спорт-Экспрессу". - Шипачев пытался уйти к Коваржу. Что препятствует Шипачеву? Ему препятствует Зарипов. Который играет в спину. Шипачев вообще никак не видит Зарипова в принципе. И потом, если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление - то мы до чего-то опустимся. Не надо искать черную кошку в черной комнате".





Но Зарипов с судейским решением все же остался не согласен.





"Не провоцируй меня, а то наговорю *****. Все слышали, что я сказал на скамейке после удаления? Думаю, меня поняли правильно. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю лишнего. Все видели матч, все всё понимают. Было ли удаление? Не провоцируй", - сказал хоккеист в эфире программы "Держи передачу".





Реакция Даниса Зарипова. Внимание, видео содержит ненормативную лексику



