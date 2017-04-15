Немецкие СМИ получили анонимное письмо с датой и местом "следующего теракта"

Сообщается, что в записке указана дата и место следующего теракта.

В редакцию берлинской газеты Tagesspiegel поступило третье по счёту признательное письмо по делу о взрыве в Дортмунде неподалёку от автобуса футбольного клуба "Боруссия", передает Life.ru.





Сообщается, что в записке указана дата и место следующего теракта.





По данным СМИ, анонимное послание с резким правоэкстремистским почерком в настоящее время проверяется федеральной прокуратурой Германии на подлинность.





Автор письма сообщает, что 22 апреля этого года в Германии "прольётся красочная кровь". Спецслужбы полагают, что удар террористов может произойти в момент демонстраций "левых", которые состоятся в этот день. Также аноним высказывает резкую критику миграционной политики Ангелы Меркель.





Напомним, ранее на месте теракта в Дортмунде полицейские также обнаружили несколько записок с посланиями правительству.



