Немецкие СМИ получили анонимное письмо с датой и местом "следующего теракта"
15 апреля 2017, 13:08
Сообщается, что в записке указана дата и место следующего теракта.
В редакцию берлинской газеты Tagesspiegel поступило третье по счёту признательное письмо по делу о взрыве в Дортмунде неподалёку от автобуса футбольного клуба "Боруссия", передает Life.ru.
Сообщается, что в записке указана дата и место следующего теракта.
По данным СМИ, анонимное послание с резким правоэкстремистским почерком в настоящее время проверяется федеральной прокуратурой Германии на подлинность.
Автор письма сообщает, что 22 апреля этого года в Германии "прольётся красочная кровь". Спецслужбы полагают, что удар террористов может произойти в момент демонстраций "левых", которые состоятся в этот день. Также аноним высказывает резкую критику миграционной политики Ангелы Меркель.
Напомним, ранее на месте теракта в Дортмунде полицейские также обнаружили несколько записок с посланиями правительству.
Фото: Reuters
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