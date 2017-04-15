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Полиция Алматинской области дала квалификацию действиям напавшего на ребенка в Тургене

15 апреля 2017, 13:12

От 15 до 20 лет тюрьмы грозит подозреваемому.

В ДВД Алматинской области прокомментировали нападение на 8-летнего ребенка в Тургене, передает Zakon.kz.

"По заявлению родителей о попытке совершения противоправных действий в отношении их дочери, 2008 г.р., проводится досудебное расследование по ст.121 ч.4 УК Республики Казахстан (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего). Полицейскими был задержан и водворен в ИВС 32-летний житель Енбекшиказахского района. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Напомним, 14 апреля в селе Тургень мужчина напал 8-летнюю девочку, которая шла из школы. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Как рассказала пострадавшая, при этом напавший что-то налил ей в рот, и она уснула. Спас ребенка, спугнув подозреваемого, местный пастух. Девочку отвезли в местную больницу, оттуда ее направили в иссыкский роддом, из роддома пострадавшую направили в больницу ГРЭС-а. Так продолжалось всю ночь. Ни в одном из этих медицинских учреждений не дали точного диагноза ребенку. Ее отец нашел очевидца, который видел, как подозреваемый раздел девочку.

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