В Индии успешно прооперировали ребенка, родившегося с восемью конечностями

Лечение проходило в госпитале Джайпи в городе Ноида делийской агломерации. Доктора называют недуг ребенка, которого зовут Карам, полимелия. Лечение Карама проходило в три этапа: сначала были удалены лишние ноги, затем доктора проводили операции над сердечно-сосудистой системой, чтобы обеспечить нормальную работу сердца и кровоснабжение тела, на последней стадии были удалены лишние руки.





"Когда Карама принесли в госпиталь в первый раз, ему было всего две недели и его состояние было критическим. После оценки его состояния и анализа факторов риска мы решили оперировать его в несколько этапов", — заявил представитель госпиталя, доктор Гаурав Ратхоре.