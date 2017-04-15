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Школьница из Актау представит Мангистау на «Мисс Казахстан-2017»

15 апреля 2017, 13:18

Из 60 девушек, принявших участие в кастинге конкурса «Мисс Мангистау-2017», восемь участниц вышли в финал.

Победительницей 20-го юбилейного конкурса красоты «Мисс Мангистау-2017» стала 16-летняя Аяжан Сакиева. Теперь школьница будет защищать честь региона на конкурсе «Мисс Казахстан-2017», сообщает Лада.

Из 60 девушек, принявших участие в кастинге конкурса «Мисс Мангистау-2017», восемь участниц вышли в финал. Здесь они боролись за главную корону юбилейного состязания и возможность представлять регион на республиканском конкурсе «Мисс Казахстан-2017». В этом году он состоял из четырех выходов, в которых участницам нужно было рассказать о себе, представить номер в «Шоу-талантов», продемонстрировать навыки дефиле и станцевать.

Оценивали красавиц члены жюри, в состав которого вошли представители фешн-индустрии, а также партнеры конкурса. Им предстояло выбрать ту, которая смогла стать лицом Мангистау. Ею оказалась 16-летняя Аяжан Сакиева, ученица 10 класса средней школы №21.

- Я занимаюсь в модельной школе уже четыре года, и все четыре года мечтала принять участие в конкурсе красоты. Но мне не хватало возраста, а в этом году я смогла пройти кастинг и стать участницей. Я очень ждала этого момента. Очень волновалась и не думала, что смогу победить, - говорит Аяжан.

Помимо этого девушка пять лет занимается хореографией и мечтает стать стюардессой.

- Я очень рада, что мне выпала такая ответственная задача — представлять Мангистау на республиканском конкурсе! Я постараюсь достойно представить свой регион и уже с завтрашнего дня начну готовиться к «Мисс Казахстан», - отметила победительница.

Также на конкурсе был вручен титул «Мисс зрительских симпатий», который получила Вероника Осипова, и два титула: «Мисс Интернет» и «Лучший номер шоу талантов». Их завоевала Айша Кайырбаева. Остальные девушки получили подарки от спонсоров. Сюрпризом для зрителей стало присутствие на конкурсе победительниц городских и областных конкурсов красоты прошлых лет.

Фото: Лада

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