Школьница из Актау представит Мангистау на «Мисс Казахстан-2017»

Из 60 девушек, принявших участие в кастинге конкурса «Мисс Мангистау-2017», восемь участниц вышли в финал. Здесь они боролись за главную корону юбилейного состязания и возможность представлять регион на республиканском конкурсе «Мисс Казахстан-2017». В этом году он состоял из четырех выходов, в которых участницам нужно было рассказать о себе, представить номер в «Шоу-талантов», продемонстрировать навыки дефиле и станцевать.





Оценивали красавиц члены жюри, в состав которого вошли представители фешн-индустрии, а также партнеры конкурса. Им предстояло выбрать ту, которая смогла стать лицом Мангистау. Ею оказалась 16-летняя Аяжан Сакиева, ученица 10 класса средней школы №21.





- Я занимаюсь в модельной школе уже четыре года, и все четыре года мечтала принять участие в конкурсе красоты. Но мне не хватало возраста, а в этом году я смогла пройти кастинг и стать участницей. Я очень ждала этого момента. Очень волновалась и не думала, что смогу победить, - говорит Аяжан.





Помимо этого девушка пять лет занимается хореографией и мечтает стать стюардессой.





- Я очень рада, что мне выпала такая ответственная задача — представлять Мангистау на республиканском конкурсе! Я постараюсь достойно представить свой регион и уже с завтрашнего дня начну готовиться к «Мисс Казахстан», - отметила победительница.





Также на конкурсе был вручен титул «Мисс зрительских симпатий», который получила Вероника Осипова, и два титула: «Мисс Интернет» и «Лучший номер шоу талантов». Их завоевала Айша Кайырбаева. Остальные девушки получили подарки от спонсоров. Сюрпризом для зрителей стало присутствие на конкурсе победительниц городских и областных конкурсов красоты прошлых лет.