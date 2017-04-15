В Актюбинской области принимаются меры по обеспечению безопасного прохождения паводка

Актюбинское водохранилище при проектном объеме 245 млн. м3 наполнено на 100%, Каргалинское при проектной мощности 280 млн. м3 на 66 % или 184 млн. м3, Саздинское - при проектной - 7,5 млн. м3 (после реконструкции) наполнено 100 %.

О мерах, принимаемых в регионе по обеспечению безопасного прохождения паводка в ходе брифинга в информационном центре «Ақтөбе ақпарат» сообщил начальник департамента по ЧС Актюбинской области Бауржан Сыздыков, сообщает Zakon.kz.





По его данным, Актюбинское водохранилище при проектном объеме 245 млн. м3 наполнено на 100%, Каргалинское при проектной мощности 280 млн. м3 на 66 % или 184 млн. м3, Саздинское - при проектной - 7,5 млн. м3 (после реконструкции) наполнено 100 %.





У руководства департамента вызывают беспокойство садоводческие коллективы, расположенные в русле реки Илек, в которую поступают нерегулируемые стоки притоков (Тамдинка, Женешке, Жаман-Каргала) и общий объем воды в месте слияния 3 крупных рек составляет 595 м3/с.





- Нами было организовано оповещение населения через социальные сети, телевидение, осуществляется смс рассылка, а также подворовые обходы о необходимости принятия заблаговременных мер в т.ч. эвакуации. По обоим берегам р. Илек направлены группы оповещения, охраны общественного порядка, помощи в выносе материальных средств и доставки до пунктов временного размещения. Оповещено около 600 дворов, от эвакуации отказалось 522 чел, проживающих в низовьях паводкоопасных рек. На данный момент затоплено 45 дачных дворов, стоящие в русле р. Илек. Эвакуированы 227 человек, в пункте временного размещения находятся 6 человек, в том числе 2 детей, у родственников размещены 129 человек, переправлены через р. Илек 385 человек, - сообщил Сыздыков.

К аварийно-спасательным работам привлечены 349 человек, 121 единица техники, 4 плавательных средств.





С 24 марта в регионе были развернуты 13 противопаводковых штаба, куда на сегодняшний день поступило 1543 заявки от жителей, отгружено более 3398 тонн инертных материалов и откачано более 194,2 тыс. м3 воды, уложено более 4100 шт. мешкотары, с территории г. Актобе и населенных пунктов области вывезено более 610 000 м3 снега.







