В Алматинской области выявлено подпольное интернет-казино
15 апреля 2017, 14:03
Владельцем подпольного казино оказался 29-летний житель Алматы.
Незаконно действующее казино выявлено в Карасайском районе в ходе республиканской отработки «Правопорядок», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
«Казино, работавшее в казахстанском интернет-пространстве в режиме онлайн, выявлено на ст. Шамалган оперативниками УБОП действовавших совместно с сотрудниками Службы экономических расследований. Незаконный бизнес был организован под вывеской обычного игорного зала, где осуществлялся денежный оборот по игровым ставкам и вознаграждениям» - рассказали в полиции.
Владельцем подпольного казино оказался 29-летний житель Алматы, в отношении которого начато уголовное расследование, предусмотренное ст.307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса».
«Подозреваемый находится сейчас под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы по подследтственности в Службу экономических расследований областного ДГД» - резюмировали в пресс-службе.
Фото: Наш Мир
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