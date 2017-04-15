В Алматинской области выявлено подпольное интернет-казино

Незаконно действующее казино выявлено в Карасайском районе в ходе республиканской отработки «Правопорядок», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





«Казино, работавшее в казахстанском интернет-пространстве в режиме онлайн, выявлено на ст. Шамалган оперативниками УБОП действовавших совместно с сотрудниками Службы экономических расследований. Незаконный бизнес был организован под вывеской обычного игорного зала, где осуществлялся денежный оборот по игровым ставкам и вознаграждениям» - рассказали в полиции.





Владельцем подпольного казино оказался 29-летний житель Алматы, в отношении которого начато уголовное расследование, предусмотренное ст.307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса».





«Подозреваемый находится сейчас под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы по подследтственности в Службу экономических расследований областного ДГД» - резюмировали в пресс-службе.



