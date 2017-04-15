Казахстанских туристов предупредили о вспышке гепатита А в Европе

В связи со вспышкой гепатита европейские специалисты приступили к мероприятиям по локализации и ликвидации очага.

Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан предупредил туристов о росте заболеваемости гепатитом А в европейских странах, передает МИА «Казинформ».





По сообщениям мировых средств массовой информации, с февраля 2016 года в странах европейского региона наблюдается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Общее число заболевших превысило 330 человек.





Случаи заболевания зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. В связи со вспышкой гепатита европейские специалисты приступили к мероприятиям по локализации и ликвидации очага.





Эти работы включают в себя вакцинацию групп риска и санитарно-просветительскую деятельность По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит А - это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме.





Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Симптомы заражения могут включать повышенную температуру, недомогание, потерю аппетита, диарею, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и желтуху (пожелтение кожи и глазных белков).





У гепатита А нет хронической стадии, он не приводит к постоянным повреждениям печени. Второй раз человек не может заразиться этим вирусом. Комитет индустрии туризма рекомендует казахстанским гражданам соблюдать правила гигиены в путешествиях, а также мыть овощи и фрукты чистой водой перед употреблением в пищу.





Фото: МИА Казинформ



