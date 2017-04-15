В столичных школах обсудили статью Главы государства

В каждой организации выступали директора школ с разъяснением о важности перехода от кириллицы на латиницу, об актуальности этого решения.

Во всех общеобразовательных школах прошло обсуждение статьи Президента Н. А. Назарбаева «Курс на будущее: духовное возрождение» среди учащихся 9-11 классов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.





В каждой организации выступали директора школ с разъяснением о важности перехода от кириллицы на латиницу, об актуальности этого решения.





«Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», – пишет Назарбаев в своей статье.





Дети с огромным интересом слушали выступления директоров, задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. Предложения Президента были поддержаны как детьми, так и учителями.



