Правилах осуществления государственных закупок, дополнены следующим понятием: казначейское сопровождение - контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, связанных со строительством, обеспечением полноты уплаты налогов всеми участниками проекта - генеральным подрядчиком и субподрядчиком на всех этапах проведения платежей через счета в органах казначейства по объектам строительства для запуска «пилотного проекта» в городе Астана, Акмолинской и Карагандинской областях. Изменения претерпели: Типовой договор о государственных закупках товаров - приложение 19 к Правилам; Типовой договор о государственных закупках работ - приложение 20 к Правилам; Типовой договор о государственных закупках услуг - приложение 21 к Правилам. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.