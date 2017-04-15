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Внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 марта 2017 года № 157 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»
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Правилах осуществления государственных закупок, дополнены следующим понятием:
казначейское сопровождение - контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, связанных со строительством, обеспечением полноты уплаты налогов всеми участниками проекта - генеральным подрядчиком и субподрядчиком на всех этапах проведения платежей через счета в органах казначейства по объектам строительства для запуска «пилотного проекта» в городе Астана, Акмолинской и Карагандинской областях.
Изменения претерпели:
Типовой договор о государственных закупках товаров - приложение 19 к Правилам;
Типовой договор о государственных закупках работ - приложение 20 к Правилам;
Типовой договор о государственных закупках услуг - приложение 21 к Правилам.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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