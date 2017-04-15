 
Преимущественно облачно
20°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 43%

Давление: 702 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 9.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

311.50

15 апреля 

Курс НБРК

310.87

-

АЛМАТЫ

Покупка

310.50

Продажа

311.50

АСТАНА

Покупка

307.00

Продажа

313.00

Подробнее
331.30

15 апреля 

Курс НБРК

330.18

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.00

Продажа

331.30

АСТАНА

Покупка

326.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

Внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 марта 2017 года № 157 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»

Правилах осуществления государственных закупок, дополнены следующим понятием:

казначейское сопровождение - контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, связанных со строительством, обеспечением полноты уплаты налогов всеми участниками проекта - генеральным подрядчиком и субподрядчиком на всех этапах проведения платежей через счета в органах казначейства по объектам строительства для запуска «пилотного проекта» в городе Астана, Акмолинской и Карагандинской областях.

Изменения претерпели:

Типовой договор о государственных закупках товаров - приложение 19 к Правилам;

Типовой договор о государственных закупках работ - приложение 20 к Правилам;

Типовой договор о государственных закупках услуг - приложение 21 к Правилам.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

15 апреля 2017, 14:45
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код