Футболист американского клуба забил с 50 метров

15 апреля 2017, 15:25

Испанский форвард отличился на 90-й минуте встречи.

Нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья забил мяч с 50 метров в матче с «Филадельфией Юнион», сообщает Lenta.ru.

Видеозапись появилась на канале Major League Soccer в YouTube.

Испанский форвард отличился на 90-й минуте встречи. Вилья заметил, что вратарь вышел далеко вперед, и забросил мяч ему за спину. Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 2:0.


Фото: скриншот


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