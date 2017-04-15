Футболист американского клуба забил с 50 метров
15 апреля 2017, 15:25
Испанский форвард отличился на 90-й минуте встречи.
Нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья забил мяч с 50 метров в матче с «Филадельфией Юнион», сообщает Lenta.ru.
Видеозапись появилась на канале Major League Soccer в YouTube.
Испанский форвард отличился на 90-й минуте встречи. Вилья заметил, что вратарь вышел далеко вперед, и забросил мяч ему за спину. Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 2:0.
Фото: скриншот
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