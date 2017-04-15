Футболист американского клуба забил с 50 метров

Нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья забил мяч с 50 метров в матче с «Филадельфией Юнион», сообщает Lenta.ru.





Видеозапись появилась на канале Major League Soccer в YouTube.





Испанский форвард отличился на 90-й минуте встречи. Вилья заметил, что вратарь вышел далеко вперед, и забросил мяч ему за спину. Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 2:0.







