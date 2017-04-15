Народный артист Асанали Ашимов прокомментировал статью Президента РК

В обсуждении Программы также принимали участие депутаты маслихата, представители общественного совета, представители образования, медицины и бизнес-сообщества.

Творческая интеллигенция города Алматы обсудила статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в ходе собрания актива города, сообщает Zakon.kz.





В частности свое мнение по поводу 6 основных принципов Программы Президента высказал народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов.





«Страны, у которых развита культура, входят в число развитых стран мира, поэтому мы стремимся войти в ряды 30-ки. Здесь очень высока роль литературы и культуры, поэтому мы должны работать непокладая рук. Как говорит наш Президент, каждый в сфере своей деятельности должен внести вклад в сближение и взаимодействие города или села. Предложенное духовное возрождение очень своевременно», - подчеркнул Народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов.





В обсуждении Программы также принимали участие депутаты маслихата, представители общественного совета, представители образования, медицины и бизнес-сообщества.



