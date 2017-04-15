Народный артист Асанали Ашимов прокомментировал статью Президента РК
15 апреля 2017, 15:44
В обсуждении Программы также принимали участие депутаты маслихата, представители общественного совета, представители образования, медицины и бизнес-сообщества.
Творческая интеллигенция города Алматы обсудила статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в ходе собрания актива города, сообщает Zakon.kz.
В частности свое мнение по поводу 6 основных принципов Программы Президента высказал народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов.
«Страны, у которых развита культура, входят в число развитых стран мира, поэтому мы стремимся войти в ряды 30-ки. Здесь очень высока роль литературы и культуры, поэтому мы должны работать непокладая рук. Как говорит наш Президент, каждый в сфере своей деятельности должен внести вклад в сближение и взаимодействие города или села. Предложенное духовное возрождение очень своевременно», - подчеркнул Народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов.
В обсуждении Программы также принимали участие депутаты маслихата, представители общественного совета, представители образования, медицины и бизнес-сообщества.
Фото: Otyrar.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854033-931ac2cedcbcdc5a8e7d970903616e70
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...