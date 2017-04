Денис Тен исполнил собственную композицию

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Денис Тен в очередной раз порадовал своих подписчиков в Instagram музыкальным видео, сообщает корреспондент Vesti.kz.





Спортсмен выложил видео, на котором он исполняет песню You will never be mine - "Ты никогда не станешь моей".





"Написал прошлой ночью", - подписал видео Тен.









