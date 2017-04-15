Денис Тен исполнил собственную композицию

15 апреля 2017, 15:52

Фигурист иногда балует поклонников своими произведениями.

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Денис Тен в очередной раз порадовал своих подписчиков в Instagram музыкальным видео, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмен выложил видео, на котором он исполняет песню You will never be mine - "Ты никогда не станешь моей".

"Написал прошлой ночью", - подписал видео Тен.


Написал прошлой ночью. 🎤🎼🎹 #DTNMusic

Публикация от Denis Ten (@tenis_den) Апр 14 2017 в 10:29 PDT


Фото: Айжан Тугельбаева

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