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На Шри-Ланке при обрушении мусорной свалки погибли16 человек

15 апреля 2017, 16:11

На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

По меньшей мере 16 человек, в том числе четверо детей погибли при обрушении мусорной свалки в бедном районе столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщил представитель армии страны.

Огромная гора мусора высотой более 90 метров обвалилась на жилые дома в пятницу после дождей и пожара.

Около 40 домов оказались разрушены, и более 180 человек остались без крыши над головой. Представители экстренных служб сообщили Би-би-си, что до 20 человек могут все еще находиться под завалами.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействована армия. Власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Ранее жители просили местные власти разобрать огромную свалку, в которую каждый день добавлялось около 800 тонн отходов. Этот вопрос уже поднимался в парламенте Шри-Ланки.


Источник: Русская служба ВВС, фото: ЕРА, Reuters


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