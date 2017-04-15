Пожар повредил лифтовой кабель в столичной многоэтажке

В одной из многоэтажек на левобережье Астаны произошло возгорание электрокабеля, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня в 09.13 по адресу: ул. Сауран, 7Б произошло возгорание электрокабеля на техническом этаже общей площадью 10 кв. м. Силами противопожарной службы в 09.37 очаг возгорания был локализован. Подача электроэнергии в квартиры возобновлена в 10.55. Однако поврежден вводной кабель электроснабжения лифтов в подъездах NN 12, 13, 14. Также из строя вышли кабели связи – не работает кабельное телевидение, телефон и интернет", – сообщила пресс-секретарь акимата района "Есиль" Жамал Абикенова.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Восстановительными работами занимаются специалисты ГЦТ "Астанателеком" и операторы кабельного телевидения. В течение нескольких часов обещают установить новый кабель и возобновить работу лифтов.



