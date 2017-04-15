Гарри Поттер арестован за торговлю наркотиками

Тёзка знаменитого волшебника — 19-летний Гарри Поттер из города Йорк в Великобритании признался в торговле наркотиками, пишет Life.ru

Как отмечается, Гарри Поттер был задержан в январе этого года после того, как правоохранители обратили внимание на неприятный запах от него. У молодого человека нашли три свёртка с марихуаной.

На суде адвокат молодого человека заявил, что его подзащитный покупал наркотики для себя и знакомых из Йоркского колледжа. Он собирался продать их без финансовой выгоды, по той же стоимости. Молодой человек свою вину признал.