Китай снял запрет на поставки мяса из Казахстана

Считалось, что в РК неблагополучная ситуация по ящуру и другим видам болезней сельскохозяйственных животных.

С Западно-Казахстанской области и еще 9 регионов Казахстана снят запрет на экспорт мяса в Китайскую народную республику, передает корреспондент BNews.kz. Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нуржан Альтаев в ходе круглого стола «Перспективы экспорта продукции АПК ЗКО».

Как заявил Нуржан Альтаев, рост экономики в период кризиса должны обеспечить сельское хозяйство и пищевая промышленность.

«Ранее по мясной продукции рынок Китая был закрыт для Казахстана. Считалось, что здесь неблагополучная ситуация по ящуру и другим видам болезней сельскохозяйственных животных. Нам подпортил репутацию факт обнаружения в Атырау нодулярного дерматита. До конца года мы постараемся снять все запреты на поставки мяса в Китай», - отметил Н. Альтаев.

Наращивание экспортного потенциала – одна из главных задач, стоящих перед западноказахстанскими товаропроизводителями.

«Мы ставим задачу на 40% увеличить экспорт продукции. Государство создает необходимые условия для фермеров. Нужно правильно использовать механизмы господдержки», - сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов.

Нуржан Альтаев отметил, что в ближайшие пять лет Китай планирует закупить товаров на 5 триллионов долларов. В ближайшее время китайские ветинспекторы приедут на проверку десяти казахстанских предприятий, работающих в сфере переработки баранины. Достигнуты договоренности по поставке кормов, меда, баранины. Готов закупать казахстанские товары готов и Израиль.

«В израильских сетях баранина реализуется по 25 долларов за 1 кг (у нас оптом ее можно закупить по $3). При авиатранспортировке себестоимость продукта составит 4-5 доллара. То есть цена очень комфортная. Аналогично и по говядине. Единственный вопрос – это ветеринарные требования. В Израиле они как в Европе, но мягче, чем в Китае», - отметил Н. Альтаев.

По словам председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана НПП Аяна Еренова, ключевой момент казахстанского экспорта – это сроки поставок, объемы и качество продукции.

«Мы готовы оказывать содействие казахстанским товаропроизводителям по любым вопросам, будь то сертификация товара, технические стандарты, требования к упаковке и многое другое. У нас есть база данных по рынкам стран, готовых импортировать продукты питания. Кроме того, сейчас мы работаем над созданием Единого центра продаж, который обеспечит более комфортные условия выхода казахстанских экспортеров на рынки», - отметил он.

Также положительный результат дали переговоры НПП с торгово-закупочными компаниями ОАЭ. В этой стране есть большой спрос на зеленую чечевицу. Две компании уже готовы закупить 500 тысяч тонн этого продукта. В Казахстане эту культуру выращивают пока только несколько хозяйств.