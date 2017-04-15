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В Алматы Lexus снес столб и врезался в забор

15 апреля 2017, 17:10

Автомобиль пытался уйти от столкновения с другой машиной.

Днем в субботу, 15 апреля, в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, пострадал один человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Внедорожник Lexus двигался вверх по дороге на Ремизовку, выше проспекта Аль-Фараби. Неожиданно из переулка, проигнорировав знак "Уступи дорогу", выехал автомобиль Volkswagen Golf. Пытаясь уйти от удара, водитель Lexus сдал влево, но столкновения избежать не удалось. В результате внедорожник, пролетев полосу встречного движения, снес столб и врезался в забор строящегося жилого комплекса.

В аварии пострадал водитель Lexus. Мужчина жаловался на головные боли, решается вопрос о его госпитализации.


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