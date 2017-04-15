В Казахстане отмечают День любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу

Праздник является местной версией Дня всех влюбленных, который по всему миру отмечается 14 февраля.

Сегодня, 15 апреля, в Казахстане отмечают особый праздник — день, посвященный великой любви героев казахской легенды «Козы-Корпеш — Баян-Сулу».

Старинная легенда о трагической любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу гласит: друзья с детства Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей, которых еще до появления на свет обручили. Не дождавшись рождения сына, умирает во время охоты Сарыбай. Подрастающие Козы и Баян, еще не видевшие друг друга, но связанные узами брачного договора, полюбили друг друга.

Но проходит время, и вероломный Карабай меняет планы. Он обещает отдать свою дочь за местного палуана Кодара, спасшего однажды его отары от джута. Кодар становится преградой между влюбленными. В этом вечном треугольнике первым сложил буйную голову Козы.

Опечаленная Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кодар принимается за работу, в этом ему «помогает» Баян — держась за волосы девушки, Кодар роет обещанный колодец. Баян неожиданно отрезает косы, и Кодар проваливается в бездну и погибает. Козы отомщен. На его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом.

Многие люди, кто побывал на захоронении казахских героев-влюбленных, говорят, что оно поросло дивным кустом шиповника, на котором однажды зацвели алая и белая розы.

Имена джигита Козы-Корпеш и красавицы Баян неразделимы вот уже пятнадцать веков. Красота и сила их чувств преодолели мрак смерти. Свет любви, оставленный двумя сердцами, вдохновлял акынов, драматургов, этнографов и историков всех времен и многих народов. Да и сейчас тема любви Козы-Корпеш и Баян актуальна и среди молодежи, являясь своего рода образцом настоящих, искренних отношений.

В Казахстане в качестве альтернативы международному празднику Дню Святого Валентина, который отмечают 14 февраля, была предложена дата — 15 апреля, посвященная легендарным Козы-Корпеш и Баян-Сулу.

Многие продолжают относиться скептически к празднованию Дня Святого Валентина, хотя он прижился во многих странах мира, но нашей молодежью был предложен свой праздник с национальным колоритом, со своими истоками.

Казахстанский День влюбленных связан с народным эпосом, призван показать чистоту и красоту влюбленности. Это пропаганда целомудрия, образов казахстанских женщин и национальных героев. К тому же такой праздник будет проходить не зимой, а весной — в самое романтичное время года.

Каждый год этот день стараются отмечать насыщенно, с учетом нашей культуры, обычаев и менталитета, в память о великой любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Молодежь активно проводит флеш-мобы, конкурсы на определение самой лучшей пары и другие мероприятия.

Источник: Алау