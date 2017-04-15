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Канадская школьница сравнила аборты с холокостом

15 апреля 2017, 17:34

На видеопрезентации, посвящённой запрету абортов, девушка сравнила аборты с холокостом.

В Канаде школьница выступила перед одноклассниками с видеопрезентацией против абортов, в которой сравнила искусственное прерывание беременности с холокостом. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на BuzzFeed.

Ученица католической средней школы École Secondaire Notre Dame в провинции Альберта, выступая перед одноклассниками с видеопрезентацией против абортов, сравнила их с холокостом.

Кроме того, в презентации также говорилось о том, что аборты должны быть запрещены, даже если зачатие ребёнка происходило насильственным путём.

Кто-то из ребят записал выступление девушки на уроке религиоведения на видео и послал запись сотрудникам местной организации по вопросам сексуального здоровья.

В организации возмутились презентацией старшеклассницы и направили запись на рассмотрение к министру образования провинции Дейву Эггену.

Он назвал презентацию старшеклассницы пропагандой ненависти.

— Я считаю, что подобные материалы совершенно не подходят для демонстрации в классах, — заявил Эгген.

Министр попросил администрацию учебного заведения, где произошёл инцидент, принять меры.

Как выяснилось впоследствии, это не первый случай в школе École Secondaire Notre Dame, когда ученики выступают с радикальными презентациями на тему абортов. По словам одного из школьников, в прошлом году в похожей презентации аборты сравнили со случаями стрельбы в школах.

Напомним, что в Канаде аборты легализованы с 1988 года.


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