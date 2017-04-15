В ЮКО под амнистию попали бывшие медицинские чиновники-взяточники

Оба были приговорены в 7-7,5 годам лишения свободы в феврале этого года - два месяца назад.

В ЮКО под амнистию попали бывшие чиновники Департамента Комитета по оплате медицинских услуг Биби Калыбекова и Олжас Джумаков, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV».

В феврале этого года они были осуждены к семи с половиной и семи годам лишения свободы — соответственно. Суд первой инстанции признал их виновными в получении взятки и еще ряде коррупционных статей.

Судебная коллегия областного суда ЮКО, рассмотрев ходатайство осуждённых, нашла возможным сократить срок отбытия наказания на четверть. В остальном приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Летом прошлого года заместитель директора Департамента Комитета оплаты медицинских услуг по ЮКО Биби Калыбекова и руководитель отдела Олжас Джумаков, были задержаны сотрудниками нацбюро по противодействию коррупции.

«Выделенные денежные средства Комитетом по оплате медуслуг медицинским учреждениям, которые расположены в ЮКО, они получали вместе с замом под разными предлогами неоднократно. Получали, например, под предлогом того, что едут сдавать отчет в Астану и звонили в медицинские учреждения и завуалированно говорили, мол, 10 километров, или 20 километров, подразумевая под этим денежные средства. Приносили им их и отдавали для покровительства, а их отчеты будут ежемесячно проходить без проблем», — рассказал на процессе судья Аль-Фарабийского районного суда Торегали Бекназаров.

Калыбекова и Джумаков длительное время систематически собирали деньги с медицинских учреждений области за общее покровительство и защиту от проверяющих органов. У подозреваемых было изъято порядка 12 000 долларов США.