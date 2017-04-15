15 самых ярких королев красоты за всю историю конкурса «Мисс мира»

«Мисс мира», один из старейших конкурсов красоты, был учрежден в 1951 году рекламным агентом из Великобритании Эриком Морли. Изначально мероприятие было запланировано как разовое, но оказалось настолько успешным, что было решено устраивать его ежегодно.

Вот фотографии 15 самых эффектных победительниц этого конкурса.

Сусана Дёйм (Susana Duijm), Венесуэла

Мисс мира — 1955





Венесуэла — чемпион конкурса по количеству победительниц. Всего представительницы этой страны побеждали на конкурсе 6 раз, и Сусана оказалась самой первой из них. Впоследствии титул королевы красоты помог ей сделать карьеру актрисы и ведущей на венесуэльском телевидении.

Пенелопа Кёлен (Penelope Coelen), ЮАР

Мисс мира — 1958

18-летняя девушка, секретарь по профессии, привела в восторг аудиторию своей красотой и стала первой победительницей из Африки. Позже она вернулась в Южную Африку, вышла замуж и по сей день остается известной светской дамой в своей стране. У нее пятеро сыновей и трое внуков. Кёлен занимается фотографией и является владелицей салона красоты. В честь нее назван сорт роз — Rosa Penny Coelen.

Энн Сидни (Ann Sidney), Великобритания

Мисс мира — 1964

Энн Сидни стала второй представительницей своей страны, одержавшей победу в конкурсе. После года победы Энн получила много небольших ролей на телевидении, включающих эпизоды в сериалах «Мстители» и «Спасибо за покупку». Также она снималась в фильме про Джеймса Бонда «Живешь только дважды» в сцене с кабаре.

Маделейн Хартог Белл (Madeline Hartog-Bel), Перу

Мисс мира — 1967

После победы в конкурсе Маделейн много лет жила в Париже, после чего переехала на юг штата Флорида. Там она вышла замуж и родила дочь.

Дженнифер Хостен (Jennifer Hosten), Гренада

Мисс мира — 1970

Спустя год после победы в конкурсе Дженнифер работала в авиакомпании Air Canada, вышла замуж и переехала на Бермуды, а затем в Канаду, где окончила университет и стала психотерапевтом. У Дженнифер двое детей и пятеро внуков.

Синди Брейкспир (Cindy Breakspeare), Ямайка

Мисс мира — 1976

Синди Брейкспир оставила карьеру модели, чтобы посвятить себя музыке. У нее трое детей, в их числе сын от Боба Марли Дэмиан, который пошел по стопам отца и стал успешным регги-музыкантом, и четверо внуков.

Сара-Джейн Хатт (Sarah-Jane Hutt), Великобритания

Мисс мира — 1983

Еще одна представительница Великобритании, завоевавшая титул самой красивой девушки мира. Победа Сары-Джейн Хатт так разозлила менее удачливых конкурсанток, что они не стеснялись вслух критиковать выбор судей, а одна из них даже отказалась присутствовать на балу в честь коронации.

Линда Петурсдоттир (Linda Pétursdóttir), Исландия

Мисс мира — 1988

Линда не только королева красоты, но и успешная бизнес-леди. На протяжении 20 лет она руководила спа-компанией, издала автобиографию, а в 2015 году снова приняла участие в конкурсе «Мисс мира» — на этот раз в качестве судьи.

Айшвария Рай (Aishwarya Rai), Индия

Мисс мира — 1994

Айшвария Рай — известная актриса, модель и посланница красоты L’Oreal, свободно говорит на 5 языках: английском, хинди, маратхи, тамильском и тулу. С 2007 года замужем за Абхишеком Баччаном, сыном известного актера Амитабха Баччана, а в 2011 году у них родилась дочь.

Приянка Чопра (Priyanka Chopra), Индия

Мисс мира — 2000

Приянка — талантливая певица, актриса и модель. Кроме того, она ведет активную общественную деятельность: участвует в благотворительных акциях в Индии и США, является послом доброй воли благотворительного фонда CAF и Конфедерации индийской промышленности CII, а также принимает участие в программах этих организаций по борьбе с безграмотностью.

Азра Акын (Azra Akın), Турция

Мисс мира — 2002

Азра Акын — известная модель, актриса и танцовщица, победительница шоу The Games и Yok Boyle Dans (турецкий аналог «Танцев со звездами»). Владеет турецким, нидерландским и английским языками.

Розанна Дэвисон (Rosanna Davison), Ирландия

Мисс мира — 2003

Розанна Дэвисон — модель, актриса, певица и автор кулинарной книги Eat yourself beautiful, которая стала бестселлером. Отец Розанны, известный музыкант Крис де Бург, посвятил ей песню под названием For Rosanna.

Ксения Сухинова, Россия

Мисс мира — 2008

Ксения серьезно занималась спортом, увлекалась художественной гимнастикой и бегом, а также имеет первый разряд по биатлону. После конкурса она продолжила модельную карьеру в Италии, Испании и Франции, принимала участие в показах Валентино и других известных дизайнеров. Ксению неоднократно приглашали в жюри «Мисс мира» и «Мистер мира», а в 2016 году на очередном конкурсе «Мисс мира» она была одним из судей, в чьи обязанности входило задавать вопросы участницам.

Меган Янг (Megan Young), Филиппины

Мисс мира — 2013

Актриса, модель и телеведущая Меган Янг стала первой представительницей Филиппин, завоевавшей титул «мисс мира». Она родилась в США в межнациональной семье (отец — американец, мать — филиппинка). Впоследствии семья Меган переехала на Филиппины, где она окончила школу и решила посвятить себя телевидению.

Ролин Страусс (Jolene Strauss), ЮАР

Мисс мира — 2014

Модель Ролин Страусс стала третьей обладательницей титула «мисс мира» из ЮАР. Индустрией красоты стала увлекаться с раннего детства, после того как в 8 лет увидела коронацию мисс ЮАР — 2000. Ролин занимается гольфом и умеет играть на флейте, фортепиано и гитаре. Весной 2016 года модель открыла семейный благотворительный фонд The Strauss Foudation, который занимается вопросами женского здоровья, а в августе того же года стало известно, что Ролин и ее муж ожидают появления на свет первенца.

Источник: AdMe.ru