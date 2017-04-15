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Без вести пропавшего жителя Риддера нашли в 30 километрах от города

15 апреля 2017, 18:52

Мужчина работал в хозяйстве и не знал, что его ищут родственники.

Пока сотрудники полиции разыскивали Виктора Зубкова, мужчина проработал в хозяйстве за территорией города почти месяц, передает корреспондент YK-news.kz.

Зубков Виктор Яковлевич без вести пропал 17 марта. Мужчина с утра отправился на подработку и не вернулся. Телефон Виктора сообщал, что тот находится не в зоне доступа сети. Родственники пропавшего обратились в полицию спустя пять дней, 22 марта поисками мужчины занялись полицейские города Риддер.

В ДВД ВКО сообщили, во время поисков оперативникам сообщили информацию, что Виктор Зубков работает в хозяйстве за территорией города. Это информация подтвердилась, пропавшего нашли 12 апреля в 30 километрах от города Риддер. Мужчина работал в хозяйстве и не знал, что его ищут родственники. Сотрудники полиции доставили найденного в отдел полиции города Риддер и провели с ним профилактическую беседу. После этого Виктор смог встретиться со своими родственниками.

— В хозяйстве, где работал Виктор, не было домашнего телефона и сотовой связи. Он просто не мог с нами связаться, — рассказывает мать пропавшего Евгения Зубкова. — Сейчас он дома и все хорошо. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто помогал в поисках. Это волонтеры и полиция города Риддер.


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