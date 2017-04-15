В Шымкенте посажено более 300 тысяч тюльпанов

Как вам известно, тюльпан - символ города Шымкент. В этом году в городе было посажено около 320 000 тюльпанов. Разнообразные сорта украсили газоны, фонтанные комплексы, разделительные полосы городских улиц. Тюльпаны высадили в январе. В Шымкент луковицы привезли из Польши.

По словам специалистов, высадка этих видов цветов зимой – нормальная практика, так как под снегом луковицам комфортно. На клумбах областного центра растет семь сортов этого цветка.

Эти нежные весенние цветы воспевали еще древнеперсидские поэты. И именно оттуда, из Персии, они родом. Особой популярности цветок достиг в Голландии, которая ошибочно считается его родиной. Так вот, здесь луковицы продавались за огромные деньги. Всего за три штуки можно было купить просторный дом.



