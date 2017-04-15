Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Шымкенте посажено более 300 тысяч тюльпанов

15 апреля 2017, 19:23

Тюльпан - символ города Шымкент.

Как вам известно, тюльпан - символ города Шымкент. В этом году в городе было посажено около 320 000 тюльпанов. Разнообразные сорта украсили газоны, фонтанные комплексы, разделительные полосы городских улиц. Тюльпаны высадили в январе. В Шымкент луковицы привезли из Польши.

По словам специалистов, высадка этих видов цветов зимой – нормальная практика, так как под снегом луковицам комфортно. На клумбах областного центра растет семь сортов этого цветка.

Эти нежные весенние цветы воспевали еще древнеперсидские поэты. И именно оттуда, из Персии, они родом. Особой популярности цветок достиг в Голландии, которая ошибочно считается его родиной. Так вот, здесь луковицы продавались за огромные деньги. Всего за три штуки можно было купить просторный дом.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...