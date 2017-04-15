В ЮКО начались мероприятия по борьбе с саранчой

Аким области ознакомился с подготовкой техники, задействованной в борьбе с саранчой, поручил качественно и на высоком уровне организовать и провести данные работы.

В текущем году, в области на 275,9 тыс. га проводится химическая обработка против стадной саранчи. Это на 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом на прошедшем семинаре в Сарыагашском районе по организации и проведению химических мер по борьбе с саранчой сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, передает Zakon.kz.

Аким области ознакомился с подготовкой техники, задействованной в борьбе с саранчой, поручил качественно и на высоком уровне организовать и провести данные работы.

«Необходимо своевременно принять все меры. Все защитные мероприятия нужно провести, пока саранча находится в фазе личинки, так как во взрослой фазе эти вредители становятся устойчивыми к химикатам. Необходимо эффективно и оперативно провести химическую обработку. Собираясь в стаи, саранча в поисках пищи за сутки может передвигаться на расстояние порядка 50-60 км. Поэтому надо ответственно относиться к мерам химической борьбы против саранчовых вредителей», - сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, для проведения химической обработки 257.58 тыс. га, на 1574.7 тысяч га планируется провести научно-исследовательскую работу. Для этих работ со стороны РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Южно-Казахстанского областного филиала привлечено 93 специалиста.

Из подлежащей химической обработке 275,9 тыс. га – 59 % или 163,5 тыс. га площади будут обработаны наземными опрыскивателями, 40 % – авиацией, 1% – ранцевыми опрыскивателями. Из этого числа на Сарыагашский район приходится - 51 % или 140,35 тыс. га, на Шардаринский - 10 % или 27,2 тыс. га, на Ордабасинский - 7% или 20,0 тыс. га, на Байдибекский - 3 % или 8,0 тыс. га, и на г.Арысь - 20 % или 56,3 тыс. га.

По словам руководителя областной территориальной инспекции Южно-Казахстанской области Нуркена Бадыракова, в этом году химические меры против марокканской саранчи применят на 257,58 тыс. га, против азиатской на 12,4 тыс. га, а также на 5,92 тыс. га против итальянского пруса.

«Для качественного проведения исследовательской работы из районных и городских центров занятости дополнительно выделено 287 человек. Также, для проведения химической обработки против марокканской саранчи, предусмотрено 71 единицы наземных агрегатов и 5 единиц самолетов АН-2, соответствующие специалисты приступили к работам», - сказал Н.Бадыраков.

Мощность обработки наземными агрегатами - 100 гектаров в день. Если за день можно обработать порядка 7,1 тыс. гектаров, то за запланированные 163, 17 тыс. га земли завершать за 23 дня. Мощность одного самолета Ан-2 позволяет обработать 1,2 тыс. га в день, 5 самолетов – 6 тыс. га в день. Соответственно запланированные 99, 71 тыс. га, возможно, обработать за 17 дней. В целом, работы по химической обработке планируют завершить в течение 23-25 дней.

Кроме того, впервые в текущем году для устранения допущенных недостатков прошлого года, в целях своевременного рассмотрения поступивших нареканий, жалоб и предложений со стороны агроформирований и для принятия по ним конкретных мер в областной территориальной инспекции открыта оперативная связь. Таким образом, агроформирования для своевременного упреждения ущерба могут позвонить по номеру «1305» по любой проблеме с саранчовыми вредителями.