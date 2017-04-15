М. Мурзалин оценил паводковую ситуацию в Атбасарском районе

Аким области поручил провести противопаводковые мероприятия на высоком организационном уровне, мобилизовать все силы и средства, держать ситуацию на постоянном контроле.

В связи со сложившейся сложной паводковой ситуацией аким области М. Мурзалин экстренно прибыл в г.Атбасар, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Как проинформировал главу региона заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, накануне в теле дамбы образовалась течь, которая первоначально была закреплена мешками с инертным материалом, что не дало результата. В этой связи, создан резервный котлован. В настоящее время ситуация характеризуется как стабильная.

Добавим, подтоплений домов в Атбасарском районе на сегодняшний день не имеется, в зоне риска находятся 20 домов, из которых было эвакуировано 12 семей (41 человек), также в заранее приготовленные пункты вывезен домашний скот.

В рамках противопаводковых мероприятий задействовано 16 единиц спасательной и водооткачивающей техники, 50 единиц транспортных средств. В работах принимают участие местные службы гражданской защиты, военнослужащие из национальной гвардии, дислоцирующейся в городе Атбасаре, курсанты Кокшетауского технического института, подразделения департамента ДЧС районов и области, местные исполнительные органы. Всего более 300 человек.

Аким области поручил провести противопаводковые мероприятия на высоком организационном уровне, мобилизовать все силы и средства, держать ситуацию на постоянном контроле.

Напомним, в прошлом году вдоль реки Жабай в городе Атбасаре была построена насыпная защитная дамба протяженностью 9 км.

Отметим, что, кроме Атбасарского района, аким области М.Мурзалин, ввиду сложной паводковой ситуации, направился и в Аршалынский район.



