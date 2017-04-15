Семиклассник на школьной научной выставке доказал, что зелёный чай убивает рак

Стивен заинтересовался этой темой после того, как у двух друзей семьи обнаружили рак

Американский школьник, 12-летний Стивен Литт, нашёл вещества, которые борются с раком, в зелёном чае. Такое открытие было сделано в рамках проекта для школьной научной выставки в Джорджии.

Литт обнаружил, что антиоксиданты, которые содержатся в зелёном чае, пагубно влияют на раковые клетки червей. Благодаря своему открытию он получил главный приз выставки и привлёк внимание учёных, пишет Лайф.

Проштудировав имеющиеся данные и проводимые исследования, Стивен заказал все необходимые для исследования материалы в Интернете и построил мини-лабораторию у себя дома. Он разделил подопытных червей на четыре группы, чтобы подтвердить гипотезу о том, что полифенол может устранить образование опухолей у особей, отравленных канцерогенами. В эксперименте мальчику помогал его отец — химик по образованию, — поскольку школьник не мог работать с химикатами в одиночку.

Когда Стивен выиграл приз научной выставки, на него обратили внимание учёные из университета Тафтса. Они пригласили мальчика к себе и показали ему лаборатории, в которых проводятся исследования. Семиклассник получил небывалый опыт и мечтает о том, что в будущем также станет учёным, ищущим лекарство от рака.