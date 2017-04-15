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Интернет-пользователи узнали о "секретном" режиме YouTube

15 апреля 2017, 21:12

YouTube еще не анонсировал новую функцию. Вероятно, она является одним из нововведений, которые пока тестируются.

Пользователь ресурса Reddit нашел способ активировать скрытый "ночной режим" YouTube, при включении которого цветовая схема сайта меняется с белой на черную, передает РИА Новости.

Функция работает в последней версии браузера Google Chrome. Чтобы ее активировать, нужно открыть панель инструментов разработчика, нажав клавиши Ctrl+Shift+I в Windows или Option+Command+I на Mac.

В поле во вкладке Console необходимо вставить текст document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE" и нажать на клавиатуре кнопку Enter.


Затем панель инструментов нужно закрыть и обновить страницу. После этого в главном меню (вверху справа) появится вкладка "Ночной режим".


Как пишет портал The Verge, YouTube еще не анонсировал новую функцию. Вероятно, она является одним из нововведений, которые пока тестируются.



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