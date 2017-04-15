При взрыве в сирийском Алеппо погибло 22 человека

Кроме того, 48 человек получили ранения.

Число жертв взрыва, прогремевшего в районе сирийского Алеппо, увеличилось до 22. Травмы различной степени тяжести получили 48 человек. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на "Аль-Джазира".

Как уточняют местные СМИ, бомба сдетонировала рядом с автобусами, в которых находились мирные жители, преимущественно шииты, из поселений Фуа и Кефрая.

Подробности уточняются.