При взрыве в сирийском Алеппо погибло 22 человека
Кроме того, 48 человек получили ранения.
Число жертв взрыва, прогремевшего в районе сирийского Алеппо, увеличилось до 22. Травмы различной степени тяжести получили 48 человек. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на "Аль-Джазира".
Как уточняют местные СМИ, бомба сдетонировала рядом с автобусами, в которых находились мирные жители, преимущественно шииты, из поселений Фуа и Кефрая.
Подробности уточняются.
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