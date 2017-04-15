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Член олимпийской сборной Греции по вольной борьбе сколотил банду автоугонщиков в Москве

15 апреля 2017, 22:09

31-летний Георгиос Пападопулос был одним из лидеров банды.

Георгиос Пападопулос был задержан оперативниками уголовного розыска по Северо-Восточному округу столицы и доставлен в отдел по району Марфино. Как стало известно Лайфу, мужчина приезжал ранее в Россию в составе греческой сборной по вольной борьбе для совместных тренировок с российскими спортсменами.

— Пападопулос вместе с подельниками угоняли элитные иномарки, а сам он был одним из лидеров, а также ответственным за изготовление копий ключей. Именно он летал в Грецию, делал там копии, возвращался в Россию. С помощью аналогов ключей удалось угнать десятки автомобилей, — рассказал источник Лайфа.

В данный момент спортсмен задержан, ему в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В Федерации спортивной борьбы России, куда обратились правоохранители за подтверждением личности задержанного, подтвердили, что Пападопулос приезжал в Россию как заявленный член олимпийской сборной Греции по вольной борьбе.


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