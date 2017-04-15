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18-летний англичанин продал за £3,5 миллиона компанию, которую основал в 11 лет

15 апреля 2017, 22:29

Местные СМИ заслуженно называют Бена "одним из самых интересных предпринимателей Великобритании".

Если вы в свои подростковые годы просто гуляли с друзьями и сидели в Интернете, похоже, вам есть о чём пожалеть. У 18-летнего Бена Тауэрса из Великобритании уже есть свой многомиллионный бизнес по цифровому дизайну — компания Tower Design, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun. Отмечается, что компанию он создал в своей спальне, когда ему было 11 лет.


Бен договорился о слиянии своего бизнеса с крупной коммуникационной и маркетинговой компанией под названием Zest. Сделка принесёт Бену £3,5 миллиона к концу 2018 года. Сейчас в его компании есть 22 сотрудника в Манчестере, Кенте и Лондоне, а также множество крупных клиентов, включая Twitter и Pot Noodle.


Местные СМИ заслуженно называют Бена "одним из самых интересных предпринимателей Великобритании".


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