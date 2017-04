Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале Singer-2017

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале Димаш Кудайбергенов и китайская певица Шан Вэньцзе исполнили песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous.

Димаш получил 18,47% голосов и занял второе место.

Первое место заняла гонконгская певица Линь Илянь (22,6% голосов). Третье место - группа Lion.