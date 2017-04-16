Немецкие спецслужбы обиделись на Меркель

Ангела Меркель как минимум дважды обращалась за информацией о террористических угрозах к британским спецслужбам.

Канцлер Германии Ангела Меркель как минимум дважды обращалась за информацией о террористических угрозах к британским спецслужбам, игнорируя немецкую разведку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Focus.

По информации издания, в спецслужбах ФРГ такая ситуация вызывает недовольство. "За 12 лет нахождения на посту канцлера госпожа Меркель ни разу не приходила на еженедельные брифинги президентов немецких органов безопасности", — заявил Focus высокопоставленный источник в правительстве Германии.

"Почему тогда она ездит в Англию? Она больше не доверяет своим людям?" – добавил собеседник журнала.

Последняя встреча, по сведениям Focus, состоялась в октябре 2015 года в резиденции премьера Великобритании в Чекерсе. На ней присутствовали руководитель MI6 Алекс Янгер, директор MI5 Эндрю Паркер и глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген.

В обмен на предоставленные британцами сведения Меркель передала досье на президента России Владимира Путина и анализ ситуации в Крыму, подготовленный Федеральной разведслужбой Германии (BND), утверждает Focus.

Немецкие органы безопасности о встрече не знали.

"Впоследствии в беседах с немецкими коллегами британцы удивлялись тому, что немецкие спецслужбы не были заранее информированы о встрече Меркель с представителями разведки в Англии", — отмечается в статье.

Фото © РИА Новости. Алексей Витвицкий