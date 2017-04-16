В Астане может подтопить улицы и дома

Об этом заявили в столичном акимате.

В Астане в связи с обильными осадками коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, сообщила пресс-служба столичного акимата. Об этом пишет Казинформ.

«Из-за обильного количества воды возможно подтопление некоторых улиц и домов. В случае затопления жители города могут позвонить в диспетчерские службы при районных акиматах», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в акимате района «Сарыарка» функционирует прямая линия районной противопаводковой комиссии для приема заявок по подтоплению линий жилых домов частного сектора в круглосуточном режиме: 48-43-92, +7 (771) 996-35-73.

Кроме того, можно позвонить в аппарат акима района: +7 (701) 226-02-09, +7 (701) 177-59-99.

Круглосуточная диспетчерская служба района «Алматы»: 48-43-37, +7 (771) 996-35-72.

Для чрезвычайных ситуаций выделен номер: 49-67-90.

При подтоплении жилых домов в районе «Есиль» следует звонить в круглосуточную диспетчерскую службу противопаводковой комиссии: 48-43-26, +7 (771) 996-35-72.

Также заявки можно оставлять по номерам телефонов: 57-45-31 (приемная), +7 (701) 712-90-54.

Для жителей жилых массивов района «Есиль»: жилого массива Уркер - 78-06-80, жилого массива Ильинка - 8 (701) 355-57-88, жилого массива Пригородный, жилого массива Заречный, жилого массива Тельмана: 57-45-55 (приемная), +7 (778) 176-31-1.

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