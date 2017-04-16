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Американский футболист случайно сбил насмерть трехлетнюю дочь

16 апреля 2017, 01:02

Погибшая девочка была младшим ребенком 37-летнего футболиста, в семье осталось четверо детей.

Звезда американского футбола, экс-игрок клубов Национальной футбольной лиги Тодд Хип по неосторожности сбил трехлетнюю дочь, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел возле дома спортсмена в пригороде Финикса, уточнили в полиции. Хип, находясь за рулем грузовика, сбил ребенка, выбежавшего на подъездную дорожку.

Девочку доставили в больницу, где она умерла.

Полиция ведет расследование происшествия. По предварительным данным, речь идет о трагической случайности.

По информации Sporting News, погибшая девочка была младшим ребенком 37-летнего футболиста, в семье осталось четверо детей.

Фото © Fotolia/ mario beauregard


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