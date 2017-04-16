За сутки эвакуировали 135 жителей Актобе с затонувших дач

Что касается имущества, то о его спасении ДЧС советует думать самим потонувшим.

В Актобе идет эвакуация людей с дач, расположенных в районе поселка Кирпичный. Плывут дачи на Саздинском водохранилище, в пойме реки Илек и близ реки Женишке, передает timeskz.kz.

В четверг талые воды заполнили проектный объем Саздинского водохранилища и начался спуск воды из него. На следующие сутки открыли шлюзы на Актюбинском водохранилище. Талая вода идет со скоростью 420 кубометров в секунду и заливает все низины и впадины на своем пути. Так оказались подтоплены садоводческие коллективы.

Департамент по ЧС официально заявляет о 45 затопленных водой дачных дворов. Они расположены в СК «Авиатор-5», «Гаухар», «Золотая осень», «Зеленстрой», «Заречный-1», «УВД-4», «ЭКО», в районе Кривого озера и на Кирпичном.

«Сейчас возникают вопросы по садоводческим коллективам, которые находятся в русле реки Илек. Хочу сказать, что там никакой откачки или отгрузки инертных материалов не будет. От этого толку не будет. Это равносильно тому, что в стакан чая мы положим ложку сахара и размешаем. Там должны просто эвакуировать людей при возникновении опасности затопления. Наша стратегическая цель - пропустить лишнюю воду, которая приходит из степей в город Актобе, без ущерба и человеческих жертв», — сказал сегодня на пресс-конференции руководитель ЧС Актюбинской области Бауржан Сыздыков.

Что касается имущества, то о его спасении ДЧС советует думать самим потонувшим.

«Мы говорим, что если вода подступает к дачному домику, хозяева должны поднять свои вещи на возвышенность. Взять с собой документы, отключить свет, газ, закрыть дверь и позвонить спасателям на телефон 112. Наши спасатели подъедут и заберут. Наша задача – спасать жизни и здоровье людей. О своих вещах люди должны сами позаботиться. Накануне паводка мы оповестили жителей около 600 дворов о том, что они живут в низовьях паводкоопасных рек. Но 522 человека отказались от эвакуации», — сказал Бауржан Сыздыков.

Всего с начала паводка в Актюбинской области с затапливаемых участков эвакуировали 227 человек. Их разместили в школе №15 и школе поселка Россовхоз. Большинство людей уже разъехались к родственникам. В школе поселка Россовхоз остались 6 человек, которым некуда пойти.