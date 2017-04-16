В Алматы инвалид потерял сознание за рулем и умер

В Алматы на парковке торгового дома «Адем» водитель-инвалид на Audi-80 внезапно потерял сознание и врезался в припаркованный Hyundai Tucson, передает patrul.kz.

На место событий прибыла карета скорой помощи и попыталась сделать всё возможное, чтобы привезти мужчину в чувства, однако позже диагностировала, что тот скончался от сердечного приступа.

Как рассказали свидетели, они также не остались в стороне и до приезда медиков оказывали первую помощь.

Теперь выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники полиции города Алматы.