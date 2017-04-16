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В Алматы инвалид потерял сознание за рулем и умер

16 апреля 2017, 01:27

Случился сердечный приступ.

В Алматы на парковке торгового дома «Адем» водитель-инвалид на Audi-80 внезапно потерял сознание и врезался в припаркованный Hyundai Tucson, передает patrul.kz.

На место событий прибыла карета скорой помощи и попыталась сделать всё возможное, чтобы привезти мужчину в чувства, однако позже диагностировала, что тот скончался от сердечного приступа.

Как рассказали свидетели, они также не остались в стороне и до приезда медиков оказывали первую помощь.

Теперь выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники полиции города Алматы.


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