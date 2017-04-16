Туман и дожди ожидаются в Казахстане в воскресенье
16 апреля 2017, 06:00
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере республики на большей части, на юге с пыльной бурей.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, на юге и юго-востоке республики с грозами, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере республики на большей части, на юге с пыльной бурей.
В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 25, порывы 30 м/с, в Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.
В Костанайской области ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидается туман. В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, в отдельных районах – туман. В Южно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем в Жамбылской, ночью в Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 18-23 м/с, с пыльной бурей, днем – гроза. В Мангыстауской области местами – туман.
В Алматы днем 21°, преимущественно облачно.
В Астане днем 9°, облачно.
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Фото: Sky-Wall.ru
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