Туман и дожди ожидаются в Казахстане в воскресенье

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере республики на большей части, на юге с пыльной бурей.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, на юге и юго-востоке республики с грозами , сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере республики на большей части, на юге с пыльной бурей.





В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 25, порывы 30 м/с, в Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.





В Костанайской области ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидается туман. В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, в отдельных районах – туман. В Южно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.





В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем в Жамбылской, ночью в Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.





В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 18-23 м/с, с пыльной бурей, днем – гроза. В Мангыстауской области местами – туман.





В Алматы днем 21°, п реимущественно облачно .

В Астане днем 9 °, облачно .

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Фото: Sky-Wall.ru



