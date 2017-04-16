На мексиканском курорте за одну ночь сгорели восемь баров
16 апреля 2017, 06:20
О погибших и раненых данных пока нет.
Сразу восемь увеселительных заведений сгорели в ночь на субботу на известном мексиканском курорте Икстапа на берегу Тихого океана, сообщает РИА Новости.
По информации службы гражданской обороны штата Герреро, изначально огонь охватил бар Malkerida, один из самых известных в туристической зоне Икстапы. Однако затем пламя перекинулось на расположенные рядом заведения и жилой дом. О погибших и раненых данных пока нет.
Причины пожара власти не сообщают, однако отмечают, что огонь вспыхнул в заведении, где несколько дней назад произошла перестрелка и были убиты четыре человека. Двоих погибших власти опознали как членов местных преступных группировок.
Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.
Фото: Flickr/ Martin Garcia
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854073-27b102159738cf7445103092524d3826
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...