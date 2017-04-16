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Пара пенсионеров порвала танцпол дерзким буги-вуги

16 апреля 2017, 06:50

Главные герои видео — 64-летняя Неллия и 70-летний Дитмар Эрентраут — даже не подозревали, что их выступление вызовет такой бурный ажиотаж.

Семейная пара заводных пенсионеров из Германии стала знаменитой после того, как видео с их выступлением на танцевальном конкурсе в Баварии стало вирусным, передает Life.ru.

Со дня соревнования прошло всего три недели, но общее количество просмотров этого ролика, залитого в Сеть множество раз, уже перевалило за 61 миллион.

Главные герои видео — 64-летняя Неллия и 70-летний Дитмар Эрентраут — даже не подозревали, что их выступление вызовет такой бурный ажиотаж. Пара уже не в первый раз принимает участие в соревнованиях по буги-вуги. Дитмар даже несколько раз становился победителем — четыре раза в Австрии и один раз в Германии в 1995 году. По их словам, участие в конкурсах они принимают не из-за призов.


Фото: скриншот

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