Министр культуры: Димаш - не просто новая звезда, он - безграничный талант

"Друзья, шикарная новость пришла из Китая. Огромная радость! Наш Димаш Кудайберген занял 2-е место конкурса I am a singer'2017.

Это была долгая и изматывающая борьба. Это заслуженная большая победа и огромный труд нашего Димаша. Прорыв и достижение.

Поздравляю Димаша и его родителей, каждого поклонника, всех нас с победой, которой мы горды и которой рады!", - пишет министр.

Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что разница в рейтинге между ним и ставшей в итоге победительницей конкурса из Гонконга перед финалом составляла всего 0,15 баллов.

"Димаш - не просто новая звезда, он - безграничный талант, который будет расти и совершенствоваться. Впереди его ждут другие, не менее яркие победы, я в этом уверен. Со своей стороны хочу отметить, что всяческая наша поддержка ему была и будет оказываться в дальнейшем. Димаш, успехов, алтыным, ты большой молодец, мы все тобой гордимся!", - завершил Арыстанбек Мухамедиулы.

Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017». В финале Димаш Кудайбергенов и китайская певица Шан Вэньцзе исполнили песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous. Димаш получил 18,47% голосов и занял второе место. Первое место заняла гонконгская певица Линь Илянь (22,6% голосов). Третье место - группа Lion.