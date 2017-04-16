Министр культуры: Димаш - не просто новая звезда, он - безграничный талант
16 апреля 2017, 07:27
"Со своей стороны хочу отметить, что всяческая наша поддержка ему была и будет оказываться в дальнейшем", - заявил министр.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Димаша и его семью со вторым местом на конкурсе I am a singer 2017,сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, шикарная новость пришла из Китая. Огромная радость! Наш Димаш Кудайберген занял 2-е место конкурса I am a singer'2017.
Это была долгая и изматывающая борьба. Это заслуженная большая победа и огромный труд нашего Димаша. Прорыв и достижение.
Поздравляю Димаша и его родителей, каждого поклонника, всех нас с победой, которой мы горды и которой рады!", - пишет министр.
Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что разница в рейтинге между ним и ставшей в итоге победительницей конкурса из Гонконга перед финалом составляла всего 0,15 баллов.
"Димаш - не просто новая звезда, он - безграничный талант, который будет расти и совершенствоваться. Впереди его ждут другие, не менее яркие победы, я в этом уверен. Со своей стороны хочу отметить, что всяческая наша поддержка ему была и будет оказываться в дальнейшем. Димаш, успехов, алтыным, ты большой молодец, мы все тобой гордимся!", - завершил Арыстанбек Мухамедиулы.
Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017». В финале Димаш Кудайбергенов и китайская певица Шан Вэньцзе исполнили песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous. Димаш получил 18,47% голосов и занял второе место. Первое место заняла гонконгская певица Линь Илянь (22,6% голосов). Третье место - группа Lion.
Фото: МИА Казинформ
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