В Китае открывается седьмой Пекинский международный кинофестиваль
16 апреля 2017, 07:46
В этом году в рамках фестиваля запланировано более 300 различных мероприятий. Показы фильмов пройдут одновременно в 30 кинотеатрах города.
Седьмой Пекинский международный кинофестиваль открывается в воскресенье в столице Китая, сообщает РИА Новости.
В этом году фестиваль продлится с 16 по 23 апреля, церемония открытия и закрытия пройдет в студии на производственной базе самой влиятельной госкинокомпании КНР China Film Group Corporation (CFGC) в районе Хуайжоу. Площадь студии составит 3 тысячи квадратных метров, еще полторы тысячи квадратных метров займет зона красной ковровой дорожки для звезд и гостей кинофестиваля.
В этом году в рамках фестиваля запланировано более 300 различных мероприятий. Показы фильмов пройдут одновременно в 30 кинотеатрах города.
За главный приз VII Пекинского международного кинофестиваля — премию "Храм неба" ("Тяньтань") — поборются 15 фильмов, снятые представителями 19 стран. Всего в этом году за отбор на премию "Тяньтань" боролись 424 фильма из 49 стран, среди которых 274 зарубежные киноленты.
Фото: Fotolia/ StockPhotoPro
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