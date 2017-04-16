СМИ узнали о неудачном запуске КНДР новой ракеты
16 апреля 2017, 07:54
Запуск производился с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР.
Предпринятая КНДР очередная попытка провести ракетные испытания закончилась неудачей, сообщает Lenta.ru.
Запуск производился с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР.
Как передает ТАСС, в Пентагоне заявили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта. Ее тип уточняется.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора допустил высокую вероятность того, что КНДР проведет новое ракетное испытание, приурочив его к государственному празднику — Дню Солнца, отмечаемому отмечается 15 апреля. «Можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать свои достижения в области ракетной техники», — полагает он.
15 апреля на военном параде в Пхеньяне зампред ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета Чхве Рён Хэ заявил, что Северная Корея нанесет сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США.
В тот же день КНДР впервые продемонстрировала свои баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ). Государственное телевидение показало БРПЛ «Пуккуксонг-2» на грузовиках, ожидающих парад.
Фото: Reuters
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