В Алматы в ДТП с перевертышем пострадали два человека

По неизвестным причинам, автомобиль ударился о бордюр разделителя и машину отбросило на попутно следовавший Hyundai Sonata.

Крупное ДТП произошло в Алматы накануне ночью, передает Zakon.kz.





Subaru Legacy двигался по проспекту Абая в западном направлении. На пересечении с улицей Ади Шарипова, по неизвестным причинам, автомобиль ударился о бордюр разделителя и машину отбросило на попутно следовавший Hyundai Sonata.





Столкновения избежать не удалось и от удара Subaru Legacy перевернулся на крышу. Однако на этом череда столкновений не закончилась. Японская иномарка столкнулась с другим Subaru Legacy, и вновь встала на колеса.





В результате ДТП пострадали водитель и пассажир перевернувшегося Subaru Legacy.







































































