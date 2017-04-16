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В Алматы в ДТП с перевертышем пострадали два человека

16 апреля 2017, 08:06

По неизвестным причинам, автомобиль ударился о бордюр разделителя и машину отбросило на попутно следовавший Hyundai Sonata.

Крупное ДТП произошло в Алматы накануне ночью, передает Zakon.kz.

Subaru Legacy двигался по проспекту Абая в западном направлении. На пересечении с улицей Ади Шарипова, по неизвестным причинам, автомобиль ударился о бордюр разделителя и машину отбросило на попутно следовавший Hyundai Sonata.

Столкновения избежать не удалось и от удара Subaru Legacy перевернулся на крышу. Однако на этом череда столкновений не закончилась. Японская иномарка столкнулась с другим Subaru Legacy, и вновь встала на колеса.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир перевернувшегося Subaru Legacy.




















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