В Алматы в ДТП с перевертышем пострадали два человека
16 апреля 2017, 08:06
По неизвестным причинам, автомобиль ударился о бордюр разделителя и машину отбросило на попутно следовавший Hyundai Sonata.
Крупное ДТП произошло в Алматы накануне ночью, передает Zakon.kz.
Subaru Legacy двигался по проспекту Абая в западном направлении. На пересечении с улицей Ади Шарипова, по неизвестным причинам, автомобиль ударился о бордюр разделителя и машину отбросило на попутно следовавший Hyundai Sonata.
Столкновения избежать не удалось и от удара Subaru Legacy перевернулся на крышу. Однако на этом череда столкновений не закончилась. Японская иномарка столкнулась с другим Subaru Legacy, и вновь встала на колеса.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир перевернувшегося Subaru Legacy.
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