Ученые научат секс-роботов вынашивать и рожать детей

Над созданием таких роботов работают ученые со всего мира.

Ученые из нескольких стран в настоящий момент занимаются разработкой секс-роботов, которые смогут вынашивать и рожать детей, сообщает РЕН ТВ.





По словам исследователя из Брюсселя Хорди Валверду, секс-роботы помогут решить задачу увеличения стойкости к переменам климата на нашей планете. После этого более "усовершенствованные" люди смогут намного спокойнее переносить климатические изменения.





Эксперты хотят вживить искусственные элементы в организм человека. Они изучают возможность введения искусственной матки, которая сможет вынашивать зародышей человека до этапа формирования плода, а потом и до самого рождения ребенка.





По словам ученого, исследователи уже смогли добиться многих результатов в это отрасли.



