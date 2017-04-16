Ученые научат секс-роботов вынашивать и рожать детей
16 апреля 2017, 08:33
Над созданием таких роботов работают ученые со всего мира.
Ученые из нескольких стран в настоящий момент занимаются разработкой секс-роботов, которые смогут вынашивать и рожать детей, сообщает РЕН ТВ.
По словам исследователя из Брюсселя Хорди Валверду, секс-роботы помогут решить задачу увеличения стойкости к переменам климата на нашей планете. После этого более "усовершенствованные" люди смогут намного спокойнее переносить климатические изменения.
Эксперты хотят вживить искусственные элементы в организм человека. Они изучают возможность введения искусственной матки, которая сможет вынашивать зародышей человека до этапа формирования плода, а потом и до самого рождения ребенка.
По словам ученого, исследователи уже смогли добиться многих результатов в это отрасли.
Фото: pohnews.org
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