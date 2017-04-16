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Ученые научат секс-роботов вынашивать и рожать детей

16 апреля 2017, 08:33

Над созданием таких роботов работают ученые со всего мира.

Ученые из нескольких стран в настоящий момент занимаются разработкой секс-роботов, которые смогут вынашивать и рожать детей, сообщает РЕН ТВ.

По словам исследователя из Брюсселя Хорди Валверду, секс-роботы помогут решить задачу увеличения стойкости к переменам климата на нашей планете. После этого более "усовершенствованные" люди смогут намного спокойнее переносить климатические изменения.

Эксперты хотят вживить искусственные элементы в организм человека. Они изучают возможность введения искусственной матки, которая сможет вынашивать зародышей человека до этапа формирования плода, а потом и до самого рождения ребенка.

По словам ученого, исследователи уже смогли добиться многих результатов в это отрасли.

Фото: pohnews.org

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