Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой
16 апреля 2017, 09:17
Он пожелал здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях.
Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Искренне поздравляю со знаменательным праздником Пасхи! Этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков.
В нашей стране все жители с теплыми чувствами встречают Пасху, также как и другие важнейшие религиозные праздники. Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия", - говорится в поздравлении.
Также Нурсултан Назарбаев отметил плодотворное сотрудничество всех конфессий.
"Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования. В этот светлый праздник желаю казахстанцам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!", - пожелал Президент.
Фото: Baursak.info
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