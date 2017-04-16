Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





"Искренне поздравляю со знаменательным праздником Пасхи! Этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков.

В нашей стране все жители с теплыми чувствами встречают Пасху, также как и другие важнейшие религиозные праздники. Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия", - говорится в поздравлении.





Также Нурсултан Назарбаев отметил плодотворное сотрудничество всех конфессий.





"Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования. В этот светлый праздник желаю казахстанцам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!", - пожелал Президент.



