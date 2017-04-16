Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 40 человек погибли во время наводнения в Иране

16 апреля 2017, 09:39

Ранее власти сообщали о 35 жертвах.

В результате сильного наводнения в Иране погиб 41 человек, еще 22 пропали без вести, сообщает Lenta.ru.

Ранее власти сообщали о 35 жертвах.

Стихийное бедствие, вызванное идущими вторые сутки проливными дождями, произошло на северо-западе страны. Там разлились впадающие в озеро Урмия реки, вода смысла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили транспортные средства.

Значительно пострадали города Азаршахр и Аджабшир в провинции Восточный Азербайджан, а также ряд населенных пунктов еще в четырех провинциях — Западный Азербайджан, Курдистан, Ардебиль и Зенджан

В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, туда направили спасателей и врачей, организовали поиски пропавших без вести.

Проливные дожди начались утром 14 апреля на северо-западе Ирана, их сопровождает сильный ветер. Синоптики прогнозируют, что они будут продолжаться до конца 16 апреля.

Фото: Reuters

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...