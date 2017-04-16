Более 40 человек погибли во время наводнения в Иране

В результате сильного наводнения в Иране погиб 41 человек, еще 22 пропали без вести, сообщает Lenta.ru.





Ранее власти сообщали о 35 жертвах.





Стихийное бедствие, вызванное идущими вторые сутки проливными дождями, произошло на северо-западе страны. Там разлились впадающие в озеро Урмия реки, вода смысла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили транспортные средства.





Значительно пострадали города Азаршахр и Аджабшир в провинции Восточный Азербайджан, а также ряд населенных пунктов еще в четырех провинциях — Западный Азербайджан, Курдистан, Ардебиль и Зенджан





В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, туда направили спасателей и врачей, организовали поиски пропавших без вести.





Проливные дожди начались утром 14 апреля на северо-западе Ирана, их сопровождает сильный ветер. Синоптики прогнозируют, что они будут продолжаться до конца 16 апреля.



