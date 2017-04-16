В США отложили семь казней из-за проблем со смертельной инъекцией

Компания McKesson, производящая составную часть препарата, с помощью которого планировалось привести приговор в исполнение, не хочет, чтобы их продукцией кого-то убивали.





Договор о поставках был заключен, так как предприятие считало, что вещество будет использоваться в медицинских целях. Представители компании, узнав об истинном предназначении их продукции, через суд добились запретительного приказа.





В итоге казнь семи осужденных за убийство мужчин была отложена.