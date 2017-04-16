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В США отложили семь казней из-за проблем со смертельной инъекцией

16 апреля 2017, 10:03

Компания McKesson, производящая составную часть препарата, с помощью которого планировалось привести приговор в исполнение, не хочет, чтобы их продукцией кого-то убивали.

Власти американского штата Арканзас не могут казнить преступников из-за позиции поставщика одного из компонентов смертельной инъекции, сообщает РИА Новости.

Компания McKesson, производящая составную часть препарата, с помощью которого планировалось привести приговор в исполнение, не хочет, чтобы их продукцией кого-то убивали.

Договор о поставках был заключен, так как предприятие считало, что вещество будет использоваться в медицинских целях. Представители компании, узнав об истинном предназначении их продукции, через суд добились запретительного приказа.

В итоге казнь семи осужденных за убийство мужчин была отложена.

Фото: Fotolia/ DDRockstar

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