В США отложили семь казней из-за проблем со смертельной инъекцией
16 апреля 2017, 10:03
Компания McKesson, производящая составную часть препарата, с помощью которого планировалось привести приговор в исполнение, не хочет, чтобы их продукцией кого-то убивали.
Власти американского штата Арканзас не могут казнить преступников из-за позиции поставщика одного из компонентов смертельной инъекции, сообщает РИА Новости.
Компания McKesson, производящая составную часть препарата, с помощью которого планировалось привести приговор в исполнение, не хочет, чтобы их продукцией кого-то убивали.
Договор о поставках был заключен, так как предприятие считало, что вещество будет использоваться в медицинских целях. Представители компании, узнав об истинном предназначении их продукции, через суд добились запретительного приказа.
В итоге казнь семи осужденных за убийство мужчин была отложена.
Фото: Fotolia/ DDRockstar
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