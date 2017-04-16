Зарина Дияс выиграла турнир в Китае
16 апреля 2017, 10:31
Призовой фонд турнира составлял 25 тысяч долларов.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в финальном матче победила Я-Хсуян Ли из Тайваня в двух сетах 6:2, 6:3 и этим самым стала победителем турнира ITF в Наньнине, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч стал первой очной встречей для теннисисток. Перед данной игрой в рейтинге WTA 23-летняя Дияс занимала 242-е место, а Я-Хсуян Ли - 300-е.
Напомним, что в полуфинале казахстанка в двух сетах обыграла местную спортсменку Цзин-Цзин Лю - 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 14 минут.
Призовой фонд турнира в Наньнине составлял 25 тысяч долларов. Соревнования проводились на хардовом покрытии.
В прошлом году Зарина Дияс пропустила несколько месяцев из-за травмы руки и перенесенной операции.
Фото: comode.kz
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