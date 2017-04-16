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Пассажиров в Астане просят приходить за час до отправления поезда

16 апреля 2017, 10:51

Систему досмотра багажа и пассажиров на вокзале Астаны внедрили с 1 апреля.

В железнодорожном вокзале Астаны просят пассажиров являться за час до отправления поезда из-за досмотра, передает МИА «Казинформ».

«В связи с введением пропускного режима, досмотра пассажиров и вещей, находящихся при нем, в том числе ручной клади и багажа на железнодорожном вокзальном комплексе Астана просим Вас прибывать на посадку заблаговременно, не менее чем за 60 минут до отправления поезда», - говорится в сообщении администрации вокзала.

Напомним, систему досмотра багажа и пассажиров на вокзале Астаны внедрили с 1 апреля. С 1 июня пропускной режим будет введен во всех оставшихся 13 вокзалах республики.

Напомним, процедура досмотра определяется в зависимости от уровня террористической опасности. В период отсутствия террористической угрозы либо при умеренном («желтом») уровне террористической угрозы проводится выборочный досмотр. При объявлении высокого («оранжевого») и критического («красного») уровня угрозы досмотру подлежат все пассажиры и посетители, вещи находящиеся при них, в том числе ручная кладь и багаж.

Фото: МИА Казинформ

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